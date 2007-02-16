Ахметов звернувся по допомогу до іноземних юристів

Народний депутат Рінат АХМЕТОВ заявляє, що "дуже велика група" іноземних юристів готова відреагувати у випадку, якщо книга "Донецька мафія" буде видана в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам учора в Донецьку після участі у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"Книжечка "Донецька мафія"… А я хочу, щоб ця книжечка розповсюдилася в Європі. Ви знаєте що, ви мені покажіть одну країну, де ця книжечка сьогодні знаходиться. Ось я хочу, щоб ця книжечка, можливо, або в Англії, або в інших країнах, де за великим рахунком він (автор книги – УНІАН) може відповісти за те, що він розповсюдив цю книжечку. Юридично! Я на сьогоднішній день не маю юридичної можливості подати на нього до суду, і щоб він ніс за це кримінальну відповідальність", - сказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, "якщо ця книжечка вийде десь, ми подивимося…". "Я хочу сказати, ми подивимося, чим закінчаться суди. Я можу сказати – дуже велика група юристів над цим працює", - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

На прохання журналістів уточнити, група наших чи іноземних юристів над цим працює, Р.АХМЕТОВ відповів коротко: "Іноземних".

Як повідомляв УНІАН, книга ”Донецька мафія” була презентована у Верховній Раді в березні 2006 року. Співавтор книги, голова правління фонду «Антикорупція» Борис ПЕНЧУК повідомив, що книга написана на основі документальних відомостей із різних джерел, і прочитавши її, можна зрозуміти, що і як відбувалося на Донбасі в період становлення української держави.

Б.ПЕНЧУК підкреслив, що поштовхом до написання «Донецької мафії» стало звільнення голови Донецької обласної ради Бориса КОЛЕСНІКОВА (на даний момент – народний депутат України від Партії регіонів) з-під варти в серпні минулого року. (Б.ПЕНЧУК обвинувачував Б.КОЛЕСНІКОВА в вимаганні акцій торгового центру «Білий лебідь» - УНІАН).

«Ми говоримо в книзі, що основні злочини, які відбувалися на Донбасі, пов`язані з угрупованням Ріната АХМЕТОВА, і Б.КОЛЕСНІКОВ є його правою рукою, який контролював багато дій донецького угруповання», - сказав Б.ПЕНЧУК.

Разом із тим Шевченківська районна прокуратура міста Києва наприкінці листопада 2006 року порушила кримінальну справу за фактами, викладеними в книзі «Донецька мафія».