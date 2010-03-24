Королевська переживає, що заручниками можуть стати три чверті українців

Підвищення цін на газ і житлово-комунальні послуги в нинішніх умовах призведе до масових неплатежів і, як наслідок, до колапсу галузі.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

«Хоч би яке рішення прийняв уряд - підвищувати тарифи поступово або ж разово - це не вихід з наявної ситуації, бо якість послуг не зміниться. Підвищення тарифів має супроводжуватися підвищенням якості надаваних послуг. Для цього необхідно провести модернізацію галузі і змінити систему управління. Адже існуюча система - це рівень XIX століття», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, в разі збереження існуючих тенденцій через декілька років якість надаваних послуг буде ще нижчою, а ціни знову доведеться підвищувати, а ситуація у сфері ЖКГ може лише погіршитися.

«Для впровадження нових технологій і модернізації ЖКГ, у тому числі й у сфері енергоспоживання, за оцінками фахівців, необхідні інвестиції на рівні 40 млрд. дол., які можна залучити тільки з приватних джерел», - відзначив голова комітету промполітики. Вона впевнена, що залучити інвестиції, змінити систему управління, і при цьому зберегти контроль держави над житлово-комунальним господарством, можливо в разі впровадження в даній сфері механізму державно-приватного партнерства. Це світова практика, коли підприємець інвестує кошти, а держава надає в користування інфраструктуру, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. «ЖКГ – саме та галузь, в якій даний механізм може бути використаний найефективніше», - наголосила вона.

«Підвищувати тарифи і нічого не робити - тупиковий вектор розвитку галузі. Не хотілося б, аби уряд пішов цим шляхом, адже в заручниках такої політики виявиться три чверті населення України і ціла галузь, що балансує сьогодні на межі колапсу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.