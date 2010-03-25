У НУ-НС підозрюють, що Литвин спробує "сховати Табачника на дні"

Фракція «Наша-Україна - Народна самооборона» наполягатиме на розгляді під час засідання Верховної Ради 30 березня питання щодо відставки міністра освіти й науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Про це заявив кореспонденту УНІАН народний депутат України від НУ-НС Віктор МАТЧУК.

Однак, додав він, це питання ще потрібно узгодити на Погоджувальній раді парламенту.

На думку В.МАТЧУКА, не виключено, що спікер Володимир ЛИТВИН постарається «заховати це питання десь на самому дні” з тих, які буде запропоновано для обговорення у першу чергу, щоб таким чином до нього не дійшла черга. А можливо, й навпаки, зауважив народний депутат, - «ЛИТВИН постарається поставити його першим, щоб його швиденько «проскочити» і щоб питання про відставку ТАБАЧНИКА не набрало достатньої кількості голосів, адже чим більше це питання знаходитиметься у стадії обговорення, тим більше голосів воно буде набирати».

Відповідаючи на запитання про те, чи зручно буде фракції НУ-НС голосувати за відставку Д.ТАБАЧНИКА, враховуючи той факт, що у нього заступником працює чоловік голови Ради партії Віри УЛЬЯНЧЕНКО, В.МАТЧУК зазначив, що у даному випадку мова не про чоловіка В.УЛЬЯНЧЕНКО, і навіть не про Д.ТАБАЧНИКА, а про ту лінію, яку він проводить.

«Саме по собі прізвище ТАБАЧНИКА не викликає взагалі ніяких емоцій, ні негативних, ні позитивних, - зазначив народний депутат. - Але скасовувати незалежне зовнішнє оцінювання, робити кроки назустріч російській мові за рахунок української, вводити знову вступні іспити у ВНЗ, які у дуже багатьох випадках були джерелом корупції, просто неприпустимо».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня разом з іншими членами уряду Д.ТАБАЧНИКА було призначено на посаду міністра освіти і науки України.

12 березня у парламенті було зареєстровано проект постанови про звільнення Д.ТАБАЧНИКА. Ініціатором документу є народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, голова депутатської групи „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

16 березня фракція БЮТ також заявила, що вимагатиме від ВР на найближчому засіданні в першочерговому порядку розглянути питання про відставку Д.ТАБАЧНИКА.

17 березня Кабінет міністрів своїм розпорядженням призначив Віктора ІВЧЕНКА заступником міністра освіти і науки України. В.ІВЧЕНКО – чоловік голови Ради партії "Наша Україна" Віри УЛЬЯНЧЕНКО, яка очолювала Секретаріат Президента В.ЮЩЕНКА.