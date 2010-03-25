Восени в Україні може відбутися друга «кадрова революція»?

За 8 місяців після інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може відбутися друга хвиля кадрових змін у вищому керівництві країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Він прогнозує, що «друга кадрова революція» може виникнути як через конфлікти інтересів в команді переможців, так і у зв’язку з необхідністю оновлення і кадрового посилення влади з урахуванням професійних і менеджерських здібностей керівників.

На думку В.ФЕСЕНКА, якщо нове керівництво України дійсно спробує розпочати структурні реформи, то стара достатньо консервативна управлінська команда може виявитися неготовою до здійснення цих реформ.

За словами експерта, значну частину чиновників призначено на посади у винагороду за активну роботу на перемогу В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, а також за вірність йому у 2005-2009 роках.

Також В.ФЕСЕНКО констатував, що близько половини урядовців у віці від 50 до 59 років, 11 осіб - старше 60 років. Протягом року ще 7 представників цієї команди перейдуть 60-річний рубіж. Тільки 10 представників керівників мають вік до 40 років.