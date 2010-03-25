Держказначейство: кожен українець винен за борги Тимошенко майже 8 тисяч

Усі податки, які на сьогодні надходять до загального фонду Державного бюджету, Державне казначейство України вимушене направляти на погашення внутрішніх і зовнішніх боргів попереднього уряду.

Про це заявив голова Держказначейства Сергій ХАРЧЕНКО сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами С.ХАРЧЕНКА, тільки у квітні 2010 р. на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України буде направлено 5,7 млрд. грн., при тому, що Державна податкова адміністрація до загального фонду Держбюджету в квітні збере 5,6 млрд. грн.

"Кожен українець зараз живе у борг. Кожен українець, у тому числі й діти, винен за борги попереднього уряду майже 8 тис. грн. І ці борги нам потрібно повертати", - підкреслив С.ХАРЧЕНКО.

У той же час, він запевнив, що Держказначейство поверне абсолютно всі борги і стабілізує ситуацію.

"На казначейському рахунку зараз наводиться лад, який дасть можливість своєчасно фінансувати всі державні програми. Ми зараз говоримо всім громадянам України, що від сьогоднішнього дня ми гарантуємо стабільність єдиного казначейського рахунку і державних фінансів в Україні", - заявив голова Держказначейства.