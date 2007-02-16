У Ющенка з Нємцовим “любов, тільки таємна”

Орден Ярослава Мудрого, яким Ющенко нагородив Бориса Нємцова, екс-радник Президента вчора отримав у посольстві України в Москві. Сам Нємцов у інтерв’ю УНІАН відсутність офіційної церемонії пояснив об’єктивними причинами : Президент України не хотів зайвий раз дражнити свого російського колегу Володимира Путіна.

“Вчора я був у посольстві України в Москві, - сказав Борис Нємцов, - і мене нагородили орденом Ярослава Мудрого. Ющенко своїм указом нагородив. Так це любов, тільки таємна. Адже попереду у Ющенка - візит до Росії”.

У відповідь на зауваження кореспондента УНІАН, навіщо знову дражнити Путіна Нємцовим?, Борис Єфимович зауважив: “Так, не те слово. Орден красивий, і це для мене велика честь. Але факт залишається фактом. Я не радник, але я союзник. І я аніскільки не засмутився, навіть десь його зрозумів, і готовий йому (Віктору Ющенку – УНІАН) всіляко допомагати”.

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