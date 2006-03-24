Ющенко не дасть виправляти помилки?
Рибачук робить прогноз щодо ситуацій на виборчих дільницях
Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК прогонозує, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон, який дозволяє вносити зміни у списки виборців у день голосування за рішенням судів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві. «Я думаю, що Президент не буде підтримувати такий законопроект… Позиція Президента буде, скоріш за все, така», - сказав О.РИБАЧУК.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня ВР прийняла ряд законів про зміни до виборчого законодавства. Зокрема, ВР зобов`язала окружні виборчі комісії вносити кандидатури для доукомплектування ДВК, а також передбачила, що громадяни України можуть звертатися до судів з приводу включення їх до списків виборців для голосування. Виборчі комісії, лише за рішенням суду, вноситимуть прізвища громадян у списки і при цьому ставитимуть відмітку в паспорті про те, що вони проголосували.
23 березня ЦВК на засіданні прийняла роз`яснення, що дільничні виборчі комісії в день голосування можуть виправляти помилки і технічні неточності в списку виборців, зокрема, прізвища, що з`явилися внаслідок неправильного перекладу, імені і по батькові виборця, відомостей про його адресу.
«Уточнення списків може відбуватися в день голосування і виправлятися технічні описки в тих випадках, коли можна визначити, що до списку внесений той виборець, який прийшов на виборчу дільницю», - сказала заступник голови ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК.