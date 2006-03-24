Ющенко не дасть виправляти помилки?

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК прогонозує, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон, який дозволяє вносити зміни у списки виборців у день голосування за рішенням судів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві. «Я думаю, що Президент не буде підтримувати такий законопроект… Позиція Президента буде, скоріш за все, така», - сказав О.РИБАЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня ВР прийняла ряд законів про зміни до виборчого законодавства. Зокрема, ВР зобов`язала окружні виборчі комісії вносити кандидатури для доукомплектування ДВК, а також передбачила, що громадяни України можуть звертатися до судів з приводу включення їх до списків виборців для голосування. Виборчі комісії, лише за рішенням суду, вноситимуть прізвища громадян у списки і при цьому ставитимуть відмітку в паспорті про те, що вони проголосували.

23 березня ЦВК на засіданні прийняла роз`яснення, що дільничні виборчі комісії в день голосування можуть виправляти помилки і технічні неточності в списку виборців, зокрема, прізвища, що з`явилися внаслідок неправильного перекладу, імені і по батькові виборця, відомостей про його адресу.

«Уточнення списків може відбуватися в день голосування і виправлятися технічні описки в тих випадках, коли можна визначити, що до списку внесений той виборець, який прийшов на виборчу дільницю», - сказала заступник голови ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК.