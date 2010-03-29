Партія регіонів звинувачує Тимошенко в тиску на Конституційний Суд

Рада парламентської коаліції звинувачує лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО в тиску на Конституційний Суд.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Сьогоднішні заяви Юлії ТИМОШЕНКО, зроблені напередодні першого засідання з розгляду Конституційним Судом питання про легітимність створеної у парламенті коаліції, є прямим тиском на суддів”, - вважають у Партії регіонів.

У заяві зазначається, що виступ Ю.ТИМОШЕНКО перед журналістами “наче повернув усіх у неприємну атмосферу конфліктності, оббріхувань та роздору, які панували у часи старої влади”.

”Всього за кілька тижнів перебування при владі нового Президента, нової коаліції та нового уряду влада демонструє злагодженість дій і єдність рішень. Це, власне, те, що є запорукою швидких та ефективних реформ, змін і подолання кризи. ТИМОШЕНКО робить спробу зруйнувати цю єдність”, - наголошується у заяві.

В Партії регіонів зазначають, що, не чекаючи рішення Конституційного Суду, Ю.ТИМОШЕНКО подає як доконаний факт, що КС визнає нелегітимність новоствореної коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Партію регіонів у тиску на Конституційний Суд з вимогою ухвалення рішення, що засвідчує конституційність утворення нової коаліції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, команда Президента вимагає ухвалити відповідне рішення від КС до 11 квітня, оскільки саме в цей час Президент має поїхати до Сполучених Штатів і прозвітувати, що коаліція діє згідно з законом. «Але, по суті, у Конституційного Суду вимагають ухвалити неконституційне рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.