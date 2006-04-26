Гордість радянської оборонки під загрозою знищення

Голова правління ВАТ НВП «Сатурн» Володимир ЧМІЛЬ заявляє про підготовку силового захоплення підприємства. Про це В.ЧМІЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За його словами, за останні 8 місяців ”Сатурн” став мішенню для рейдерів, які, порушуючи норми корпоративного права, намагаються дестабілізувати роботу підприємства.

За словами В.ЧМІЛЯ, існує висока вірогідність того, що днями рейдери вчинять спробу ввійти на підприємство за підтримки силових структур, і це означатиме, що процес знищення підприємства запущено.

В.ЧМІЛЬ відзначив, що ВАТ НВП “Сатурн” - єдина в Україні науково-прикладна організація, яка володіє повним циклом виробництва надвисокочастотних електронних приладів військового і цивільного призначення за арсен-гелієвою технологією, якою володіють лише 8 країн у світі. Колектив “Сатурну” бере активну участь у розробці і виробництві відомої системи виявлення повітряних цілей “Кольчуга”.

В.ЧМІЛЬ розповів, що ВАТ «НВП «Сатурн» створено на базі науково-дослідного інституту криогенної електроніки «Сатурн», заснованого в 1968 році. Сьогодні підприємство виробляє вироби в галузі зв`язку, радіометрії, телекомунікацій, радіолокації та ін. У 1994 році в рамках програми корпоратизації НВО “Сатурн” було перетворено в акціонерне товариство, власниками частини акцій якого стали члени трудового колективу і підприємства-партнери (зокрема АКБ “Синтез”) , а решта цінних паперів було продано через систему сертифікатних аукціонів. Станом на кінець 2005 року основними акціонерами “Сатурну” були ЗАТ “УПТК” (24,94%), МПП “Оріяна-К” (19,19%), засновником якого є цивільна дружина Олександра ЛОЙФЕНФЕЛЬДА (у минулому - голови наглядової ради АКБ “Синтез”) Р.БОНДАРСЬКА. Сам О.ЛОЙФЕНФЕЛЬД володіє 4,3% акцій “Сатурну”.

Як повідомляється в розданому на прес-конференції прес-релізі, в 2004 році керівництво ВАТ ініціювало додаткову емісію, яка передбачала реінвестування дивідендів акціонерів у проведення наукових розробок зі створення сучасних електронних приладів. Проте група акціонерів, підконтрольних О.ЛОЙФЕНФЕЛЬДУ, від участі в допемісії відмовилася і добилася визнання її недійсною.

«Наступну спробу допемісії було заблоковано незаконним рішенням Чугуївського районного суду Харківської обл., який передав право на викуп всієї допемісії МПП “Оріяна-К”, що одночасно збільшило загальний пакет цього підприємства і О.ЛОЙФЕНФЕЛЬДА до 42%», - наголошується в прес-релізі.

«Попри те, що 15 квітня це рішення було оспорено в Апеляційному суді Харківської області, рейдери провели незаконні збори акціонерів, протокол яких, найімовірніше буде використано для переходу до силового етапу захоплення підприємства», - йдеться в прес-релізі.

За словами В.ЧМІЛЯ, підготовлювана спроба захоплення «Сатурну» є загрозою національній безпеці і обороноздатності України. На думку керівника підприємства, в результаті захоплення “Сатурну” групою рейдерів Україна може назавжди позбутися можливості виробляти сучасну високоточну зброю і втратити своє місце в клубі країн-постачальників продукції військово-промислового комплексу в частині сучасної зброї.

На прес-конференції В.ЧМІЛЬ представив приблизний план рейдерського захоплення підприємства. Зокрема, серед пунктів плану: дестабілізація роботи підприємства; скуповування акцій у міноритарних акціонерів; відкриття кримінальної справи на керівництво ВАТ, переоформлення (з порушенням законодавства) акцій на свою фірму; перепродаж незаконно одержаних акцій кілька разів з метою штучного створення “сумлінного придбавача”; зірвавши проведення чергових зборів акціонерів; судові позови з непроведення зборів і призначення судового виконуючого обов`язки з управлінню ВАТ; зміна всього керівництва підприємства, перепродаж підприємства з метою ліквідації ВАТ як науково-виробничого комплексу; проведення додаткової емісії на декілька мільйонів доларів США з порушенням прав основних акціонерів, забезпечення підтримки незаконних рішень судів і державних органів будь-яким потужним “дахом” і т.д.

За даними В.ЧМІЛЯ, скуповувачем акцій виступила фірма цінних паперів ”Сократ”, яка скупила близько 0,45% «Сатурну». В.ЧМІЛЬ повідомив, що до нього особисто приходили люди, які пропонували купити “консолідований пакет” акцій підприємства.

За словами В.ЧМІЛЯ, на сьогодні подібна доля спіткала й інші українські підприємства військової галузі. “На жаль, доволі часто під комерційним прикриттям працюють спецслужби інших держав, і сьогодні створюється враження, що поставлено завдання знищення “Сатурну” як одного з підприємств високих технологій в Україні, які не потрібні нашим недоброзичливцям за територією України”, - відзначив він.

В.ЧМІЛЬ повідомив, що направив листи у зв`язку із ситуацією, що склалася, в СБУ, Генпрокуратуру, і хоче, аби за фактами порушення закону було відкрито кримінальну справу.