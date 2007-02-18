Порошенка здивувала Верховна Рада

Народного депутата України Петра ПОРОШЕНКА дивує відсутність реакції Верховної Ради на його недопуск до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Івано-Франківську він заявив: «Про що я ніколи ще не говорив, так це про відсутність реакції Верховної Ради України на дії Росії. Тому що є реакція Президента, є реакція МЗС, є реакція уряду ЯНУКОВИЧА. Зверніть увагу - немає лише реакції Верховної Ради України».

За словами П.ПОРОШЕНКА, «це означає, що вона (ВР – УНІАН) дозволяє Росії подібні дії по відношенню до українського парламентарія, яке б у нього не було прізвище».

На запитання, чи такі дії Росії пов’язані з імовірністю призначення П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ України, він відповів, що це питання коректніше адресувати до Президента, який вносить кандидатуру до парламенту. «Мені некоректно ні підтверджувати, ні спростовувати цю позицію», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого П.ПОРОШЕНКУ заборонили в`їзд на територію Росії.

9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в`їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.

Торік Україна заборонила в`їзд в Україну віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директору Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ.