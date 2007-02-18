Тимошенко викрила Путіна

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко впевнена, що спільне використання газотранспортної системи є ініціативою російської найвищої влади.

"Це ініціатива виключно російської найвищої влади. Включно з Володимиром Путіним", - сказала вона у суботу ввечері в ефірі 5 каналу.

"В Україні сьогодні, я переконана, йому готові допомогти урядовці. Я переконана, що Янукович у свої передвиборчі часи давав такі обіцянки російській владі, здати все, що тільки можна здати за підтримку на виборах", - вважає Тимошенко.

За її словами, російська влада розуміє, що "без української газо-транспортної мережі вони не будуть монополістами у цьому регіоні по питанням транспортування".

Українська правда