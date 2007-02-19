Кандидатів Ющенка парламент розгляне у четвер

Верховна Рада у четвер, 22 лютого, планує розглянути питання про затвердження внесених Президентом України Віктором Ющенком кандидатур Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України та Віктора КОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту та голів комітетів ВР.

Він звернувся до керівників профільних комітетів з проханням, щоб вони не пізніше середи, 21 лютого, визначилися щодо цих кандидатур, щоб їх можна було розглянути на засіданні парламенту.

А.МАРТИНЮК також закликав керівників фракцій ВР провести зустрічі із запропонованими Президентом кандидатами на посади глав МЗС та СБУ до четверга.

Він нагадав, що на цьому тижні «треба дати відповідь Президенту на його подання», зазначивши, що наступний пленарний тиждень буде аж 13 березня.

А.МАРТИНЮК зазначив, що на цьому поточному тижні ВР планує розглянути близько 80 законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс у Верховну Раду подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

6 лютого Президент вніс у Верховну Раду подання про призначення В.КОРОЛЯ головою Служби безпеки України.