Піскун відмовився від претензій на крісло генпрокурора

Сьогодні колегія суддів адміністративної палати Верховного Суду України скасувала всі ухвали у справі за скаргою колишнього генерального прокурора Святослава ПІСКУНА щодо визнання незаконним його звільнення та поновлення на цій посаді і закрила провадження у справі на прохання позивача.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання зазначалося, що до ВСУ надійшов від С.ПІСКУНА, датований 15 лютого 2007 року, в якому він пише, що відмовляється від позовної заяви до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо незаконного звільнення з посади ген прокурора, і просить суд закрити провадження у справі.

У свою чергу представник інтересів С.ПІСКУНА в суді зазначила, що вона сьогодні вперше чує про цю заяву і взагалі не отримувала інформації від С.ПІСКУНА щодо цієї заяви.

Також вона зазначила, що для неї є дивним, що в листі С.ПІСКУНА відсутній вхідний номер, яким він має бути зареєстрованим у канцелярії ВСУ під час надходження. Втім, не має сумніву, що цей лист був написаний власноруч С.ПІСКУНОМ.

Між тим, один із представників інтересів Президента в суді Микола ПОЛУДЬОНИЙ зазначив, що не бачить перешкод для того, щоб прохання С.ПІСКУНА було задоволено.

Таким чином, суд, порадившись, виніс ухвалу скасувати всі раніше винесені у справі ухвали і провадження у справі закрити.

Коментуючи журналістам рішення суду, М.ПОЛУДЬОНИЙ висловив деяке розчарування, оскільки рішення ВСУ прийнято не по суті розгляду справи, а за процедурою. І тому зараз важко визначити навіть теоретично, хто правий в цій ситуації, а хто – ні, сказав він.

У той же час М.ПОЛУДЬОНИЙ зазначив, що йому хочеться думати, що позиція С.ПІСКУНА відмовитись від продовження розгляду скарги базується на тому, що його позиція про звільнення з посади була помилкою, «але схильний думати, що тут більше політичних міркувань».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2005 року Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, а 3 листопада за згодою Верховної Ради призначив на цю посаду Олександра МЕДВЕДЬКА.

18 листопада того ж року Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і виніс постанову про поновлення його на посаді.

6 грудня Апеляційний суд Києва зупинив виконання постанови Шевченківського суду до розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

23 лютого 2006 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Міністерства юстиції і Секретаріату Президента на постанову Шевченківського райсуду та скасував рішення Шевченківського райсуду і направив справу на повторний розгляд до цього суду.

4 липня Вищий адміністративний cуд відмовив С.ПІСКУНУ у поновленні на посаді генерального прокурора України.

1 листопада 2006 року Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу С.ПІСКУНА на його звільнення з посади генпрокурора.