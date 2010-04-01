Кабмін визначився з кандидатурою на голову Фонду держмайна
11:33, 01 квітня 2010Політика
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Проект зареєстрували у ВР
|Олександр РЯБЧЕНКО
Як повідомляє сайт Верховної Ради, відповідний проект постанови № 6255 було зареєстровано у ВР сьогодні, 1 квітня.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на засіданні 17 березня п.р. своїм розпорядженням призначив О.РЯБЧЕНКА першим заступником голови ФДМ і тимчасово поклав на нього виконання обов`язків голови фонду.
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