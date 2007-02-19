Яценюк вважає, що Ющенко вирішить кадрові питання і без Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО щойно підписав укази про призначення керівників 12 місцевих державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК на селекторній нараді з керівниками областей.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що зараз відбувається процес щодо вирішення проблеми призначення керівників місцевих адміністрацій. Він зауважив, цілий ряд регіонів «знаходиться в безхозній, вибачте, ситуації», оскільки від уряду немає відповідних подань.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ця ситуація триває вже не перший місяць, і саме через це Президент свого часу підписав указ про тимчасово виконуючих обов’язки керівників місцевих організацій.

«У тому випадку, якщо не буде відповідних подань про призначення керівників місцевих державних адміністрацій та виходячи з того принципу, що район чи будь-яка інша територіальна одиниця не може бути без керівника, Президент буде призначати відповідних виконуючих обов’язки», - сказав А.ЯЦЕНЮК, висловивши сподівання, що подання від уряду все ж таки надійдуть.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Секретаріат Президента знову звинуватив уряд у блокуванні призначення голів райдержадміністрацій.

Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР 14 лютого нагадав, що призначення голів районних адміністрацій відбувається за поданням Кабінету Міністрів. Але, за його словами, за останні кілька місяців Секретаріат Президента практично не отримав відповідних подань, незважаючи на те, що голови обласних державних адміністрацій виконали свою функцію і передали документи в уряд.

За інформацією В.БОНДАРА, з 502 посад голів районних адміністрацій на сьогодні вакантними залишається 67, що становить приблизно 15%.

У свою чергу перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олена ЛУКАШ заявила з цього приводу, що проекти подань Президента про призначення голів районних державних адміністрацій розглядаються урядом своєчасно, у передбаченому чинним законодавством порядку.

Як повідомила О.ЛУКАШ, лише 14 лютого Кабміном розглянуто подання про призначення 18 голів районних адміністрацій в 6 областях та в Автономній Республіці Крим. Уряд зацікавлений, щоб виконавча влада на місцях працювала ефективно, - наголосила вона.