Третьяков та Катеринчук втратили роботу

Сьогодні загальні збори акціонерів ВАТ «Укртелеком» ухвалили рішення відкликати голову Наглядової ради Олександра ТРЕТЬЯКОВА, а також членів НР Миколу КАТЕРИНЧУКА, Віктора КИРЮШИНА, Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, також зборами ухвалено рішення обрати головою Наглядової ради радника Президента України Юрія РУБАНА, членами НР - заступника голови Державної податкової адміністрації України Григорія ОПЕРЕНКА, заступника голови СБУ Миколи КУРКІНА, заступника міністра оборони України Миколу НЕЩАДИМА, начальника департаменту Міністерства економіки України Романа ЖУКОВСЬКОГО, голову ЗАТ «Промзв’зок» Ігоря ПІКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Укртелеком». У зборах беруть участь 447 акціонерів, з них 20 - юридичні особи. Усього на зборах зареєстровано 17 млрд. 599 млн. акцій, що становить 97,84% загальної кількості акцій.

На порядку денному чергових зборів: затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2005 рік і визначення основних напрямів діяльності на 2006 рік; затвердження звіту Наглядової ради і висновків Ревізійної комісії за 2005 рік; затвердження балансу товариства за 2005 рік; розподіл прибутку за підсумками роботи в 2005 році і затвердження нормативів розподілу прибутку на 2006 рік; зміна персонального і кількісного складу Наглядової ради; затвердження Кодексу корпоративного управління ВАТ «Укртелеком»; внесення змін до Положення окремих філій, внутрішнє Положення товариства; внесення змін і доповнень до статуту товариства.

ВАТ «Укртелеком» контролює понад 80% ринку місцевої телефонії, обслуговуючи близько 10 млн. абонентів, володіє найбільш розгалуженою первинною мережею ВОЛС загальною протяжністю більш як 16 тис. км.

Державі належить 92,86% акцій «Укртелекому».