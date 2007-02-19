Коаліція не проти обмеження зростання комунальних тарифів

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ прогнозує, що Верховна Рада України дасть згоду на повторний розгляд питання щодо обмеження розміру можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву фракції БЮТ щодо необхідності розгляду цього питання в першочерговому порядку.

С.КІВАЛОВ сказав, що, скоріш за все, завтра з цього питання відбудеться координаційна рада коаліції.

«І, я думаю, що все одно це питання буде розглянуте, якщо не цього тижня, то пізніше», - додав С.КІВАЛОВ.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віктор ТИХОНОВ наголосив, що антикризова коаліція для уникнення блокування роботи ВР буде домовлятися з БЮТ та «Нашою Україною» щодо розгляду цього питання.

«Будемо продовжувати працювати і будемо домовлятися», - сказав він.

При цьому В.ТИХОНОВ наголосив, що dсі постанови і dсі законопроекти мають розглядатися в сесійній залі чітко відповідно до регламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що у разі відмови Верховної Ради розглядати у першочерговому порядку законопроект щодо обмеження розміру тарифів, фракція БЮТ, а також фракція «Наша Україна» не дадуть можливості проводити пленарне засідання в нормальному режимі.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що «Наша Україна» і БЮТ блокуватимуть роботу ВР, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ми використаємо всі можливі засоби».