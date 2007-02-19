Симоненко захворів на невідому хворобу

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО перебуває на лікуванні в одній із українських лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, відповідаючи на запитання журналістів відносно того, чи є достовірною інформація про перебування П.СИМОНЕНКА у лікарні із хворобою серця.

«Так. Він (П.СИМОНЕНКО – УНІАН) знаходиться в лікарні, але ситуація нормальна», - сказав А.МАРТИНЮК.

Водночас він не уточнив, на що саме хворіє лідер комуністів. «Нічого серйозного, що може вибити його з політичного життя», - сказав А.МАРТИНЮК.

При цьому він додав, що П.СИМОНЕНКО незабаром приступить до виконання своїх обов’язків.