"Наша Україна": Табачник виконує російську федеральну програму

«Наша Україна» закликає усі державницькі, патріотичні сили об’єднати свої зусилля у боротьбі з «Антиукраїнським фронтом», розгорнутим представниками нинішньої влади штибу міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві президії “Нашої України”, із завзяттям та принциповістю, гідними кращого застосування, міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК продовжив наступ на українську мову. “Прикриваючись міфічними «пропозиціями» неназваних вищих навчальних закладів, ТАБАЧНИК 29 березня 2010 р. видає наказ, яким скасовує державний екзамен з української мови для бакалаврів у вищих навчальних закладах. Єдиним реальним наслідком цього наказу буде зниження вимог та контролю за вивченням української мови і, відповідно, зменшення стимулів у студентів до вивчення української мови. Поза всяким сумнівом, саме це, а не задеклароване бажання «зекономити кошти», є основним мотивом видання подібного наказу”.

Подібна позиція, на переконання авторів заяви, є “відверто антидержавною та антиукраїнською. Адже мова є основою для самовизначення нації; своєрідним клеєм, що з’єднує людей, які називають себе українцями. Для нації, яка пережила геноцид, зміцнення і розвиток рідної мови є питанням національної безпеки. Тільки повноцінне становлення своєї мови, яка у всі часи поновлення допомагала нації не загинути, гарантуватиме від спроб роз’єднати українське суспільство, знову накинути йому чужоземне панування”.

“Саме тому, до речі, у абсолютній більшості європейських країн захист і розвиток рідної мови возведено у ранг пріоритетної національної політики. Там, де влада поважає свою країну і не схильна до лакейства, немислимі дії, подібні до Табачникових. Наприклад, у Франції чи Німеччині подібні пропозиції міністра коштували би йому посади упродовж кількох годин”, йдеться у заяві.

Як наголошують у “Нашій Україні”, “складається враження, що міністр ТАБАЧНИК у своїй діяльності керується не чинним законодавством України – Конституцією, Законом «Про мови», Концепцією державної мовної політики, затвердженою указом Президента України Віктор ЮЩЕНКА 15 лютого 2010 р., – а намагається сприяти реалізації російської федеральної цільової програми "Русский язык (2006 - 2010 годы)", затвердженої постановою російського уряду.

Адже цілком очевидно, що, методично і планомірно усуваючи державну мову із освітньої і наукової сфери України, ТАБАЧНИК тим самим сприяє «обеспечению эффективного функционирования русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ», – як і передбачено російською федеральною програмою”.