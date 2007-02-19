Ющенко дав відповідальне доручення Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Кабінету міністрів забезпечити виконання плану заходів з підготовки офіційного візиту Президента України до Королівства Данія.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, візит у Данію має відбутися 15-16 березня.

Зокрема, МЗС до 26 лютого має підготувати та внести до Секретаріату Президента узгоджені проекти програм офіційного візиту, перебування дружини Президента у Королівстві Данія, офіційної делегації України, а також пропозиції щодо складу офіційної делегації України та супроводжуючих осіб під час офіційного візиту, а до 1 березня - підготувати та внести на затвердження Президентові України проект директив на офіційні переговори в ході офіційного візиту.

Ряду профільних міністерств належить підготувати і подати до МЗС аналітичні довідки про стан, перспективи розвитку та проблемні питання співробітництва між Україною і Данією у відповідних сферах, а також обгрунтування тем, які необхідно порушити під час переговорів.

Також міністерствам доручено підготувати: Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про співпрацю в галузі енергетики – до підписання; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про спрощення візового режиму – до парафування; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про реадмісію осіб – до парафування; Меморандум між Міністерством аграрної політики України та Міністерством продовольства, господарства і рибальства Королівства Данія про економічну, наукову і технічну співпрацю у сфері сільського господарства і харчової промисловості – до підписання; Угоду між Державним агентством України з інвестицій та інновацій та Інвестиційним фондом Королівства Данія – до підписання.