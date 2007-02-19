Балога і Тимошенко підписали директиву

Сьогодні голова Ради партії “Наша Україна” Віктор БАЛОГА та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписали директиву про невідкладні питання для спільного вирішення фракціями БЮТ та “Наша Україна” у місцевих радах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, у директиві зазначається, що злободенні проблеми регіонів, котрі БЮТ та “Наша Україна” будуть вирішувати спільними зусиллями у місцевих радах, - це, передусім, необґрунтоване підняття житлово-комунальних тарифів та незаконне землевідведення.

Таким чином, БЮТ та «Наша Україна» звертаються до керівників і депутатів їхніх фракцій усіх рівнів з політичною директивою - негайно підготувати та провести сесії відповідних рад задля прийняття наступних рішень:

- про виключно поіменне голосування при прийнятті рішень місцевими радами;

- про зниження економічно необґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

- про набуття права власності та права оренди на землю виключно на конкурентних умовах шляхом проведенням відкритих аукціонів;

- про набуття права власності та права оренди всіх об’єктів комунального майна виключно на конкурентних умовах шляхом проведенням відкритих аукціонів;

- про скасування попередніх рішень з питань набуття права власності або оренди на земельні ділянки та об`єкти комунальної власності по заниженим цінам (після вивчення питання тимчасовими контрольними комісіями ради);

- про набуття права власності або оренди на земельні ділянки та об`єкти комунальної власності за ринковими цінами (по ділянках і об`єктах, рішення щодо яких будуть скасовані);

- про негайне визначення вільних земельних ділянок та об`єктів комунальної власності, що реалізуються на аукціонах протягом першого півріччя 2007 року;

- про збільшення видаткової частини бюджету за рахунок коштів отриманих від проведення аукціонів та направлення їх на конкретні соціальні програми громади.

Прийняття цих рішень, на переконання лідерів БЮТ та “Нашої України”, забезпечить “прозору та відкриту роботу рад, що буде проявом консолідованої позиції наших політичних сил по виконанню своїх зобов`язань перед виборцями, перед Майданом”.