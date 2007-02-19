Мер Москви летить до Севастополя

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ планує 21 лютого відвідати Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу для журналістів перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За його словами, „зараз іде досить інтенсивна підготовка до цього візиту, тим більше, що з ним пов’язане вирішення цілого ряду проблем: і відкриття Дому Москви, і огляд будинків, спорудження яких завершується”.

Також В.КАЗАРІН повідомив, що “стала реальністю угода про виділення Севастополю ділянки в центральній частині Москви для створення Торгового і представницького центру Севастополя”.

Як повідомили УНІАН у службі інформації ЧФ РФ, програмою перебування Ю.ЛУЖКОВА у Севастополі передбачено, зокрема, покладання вінків і квітів до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках, зустріч із керівництвом Севастополя у міській державній адміністрації, участь в урочистому відкритті новозбудованого Ділового і культурного центру Москви, відвідування ракетного крейсера „Москва”, новобудов та участь в урочистому зібранні в Будинку офіцерів флоту з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Раніше, з посиланням на Раду Міністрів АРК, повідомлялось, що мета приїзду московської делегації - підписання з керівництвом автономії ряду програм або угод з розвитку автономії, зокрема, про інвестиції в розвиток східного Криму. У грудні 2006 року керівництво автономії перебувало з візитом у Москві, де відбулася зустріч з Ю.ЛУЖКОВИМ. Під час зустрічі уряд Москви заявив про готовність інвестувати в розвиток східного Криму 3 млрд. дол. США.