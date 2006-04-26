Українців не пустили в Білорусь через нестачу грошей

Білорусь відмовила 25 квітня у в`їзді на свою територію двом активістам Союзу української молоді, які прямували до Мінська для участі в щорічній акції «Чорнобильський шлях», присвяченій 20 річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-центрі організації «Хартія’97».

«Активісти молодіжної організації направлялися із Чернігова гомельським автобусом до українсько-білоруського кордону. На пропускному пункті білоруської митниці дозвіл на перетин кордону одержав лише один із активістів. Іншому ж білоруські митники відмовили у в`їзді. Довго перевіряючи документи і розпитуючи про мету поїздки, хлопцеві, врешті-решт, не дозволили перетнути кордон. Крім того, білоруські митники відкликали у другого представника Союзу української молоді раніше даний дозвіл на в`їзд. Своє рішення митники аргументували недостатньою кількістю у українців фінансових коштів для перебування в Білорусі», - сказав представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні білоруська опозиція планує провести щорічну акцію «Чорнобильський шлях», присвячену 20-річчю з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Власті Мінська санкціонували проведення ходи і мітингу за певним маршрутом, проте опозиція закликає всіх учасників акції зібратися сьогодні об 18.00 на Жовтневій площі, де 19-25 березня проходив мітинг проти результатів президентських виборів, які відбулися в Білорусі 19 березня.

На Жовтневій площі в Мінську в квітні 2006 року відбулася церемонія вступу Олександра ЛУКАШЕНКА на посаду Президента Білорусі.

Сьогодні прокуратура міста Мінська офіційно попередила екс-кандидата в Президенти Білорусі, лідера об`єднаних демократичних сил Олександра МІЛІНКЕВИЧА про неприпустимість порушення закону під час проведення «Чорнобильського шляху» і можливий його арешт у разі безпорядків під час акції.