Тимошенко заявляє про велику чистку у своїй команді

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в її команді розпочинається велика чистка.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала, спілкуючись зі своїми прихильниками на Персональному блозі.

“Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, все болото, позбавимося всього того непотребу, що випадково та меркантильно прибився до команди. Ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу команду слабкішою ніж того вимагає час”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції намагатиметься обновити свою політичну команду та працюватиме лише з сильними людьми. “Я зроблю все для того, щоб до команди прийшли абсолютно нові люди, які готові присвятити життя повній перебудові України і відчувають, що знають, як це зробити. Моя мета – залучити до команди неслабких людей, які не розпливаються в калюжу при першому випробуванні. Кожній достойній людині, всій Україні зараз потрібна саме така команда. Треба визнати, що такої команди на сьогодні у повному складі у нас немає”, - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також подякувала відвідувачам свого сайту за підтримку у президентській кампанії та за інформування про порушення під час виборів. “Я вдячна вам ще й за те, що ви повідомляли мене і про порушення закону на виборах, і про бездіяльність окремих членів виборчих комісій з нашого боку, і про пасивність (або радше, про шкідництво) з боку окремих членів нашої команди. Все це буде враховано, а команда кардинально оновлена. Я сама особисто читала і продовжую читати ваші свідчення та поради”, - зазначила лідер опозиції.