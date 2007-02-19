Турчинов звинувачує Партію регіонів

Народний депутат, заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про некомпетентність віце-прем‘єра Дмитра ТАБАЧНИКА в питанні підвищення тарифів у регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це О.ТУРЧИНОВ заявив, коментуючи сьогоднішню інформацію Д.ТАБАЧНИКА про найвищі комунальні тарифи в ряді міст на Заході України.

«Тарифи на опалення найбільше підвищені на Сході України, у містах, де більшість безроздільно належить Партії регіонів, - зазначив О.ТУРЧИНОВ. - Зокрема, у Донецьку вартість опалення зросла більш як у 4 рази, незважаючи на те, що саме там добувають найбільше вугілля в Україні». Він також зазначив, що в Харкові тарифи зросли у 4,20 рази, Луганську - 3,12 рази, Миколаєві - 4,40 рази.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що уряд провалив тарифну політику, і саме завдяки планомірній роботі БЮТ тарифи були зменшені у Києві, Черкасах та ряді інших міст та сіл України.

«Це не перший випадок, коли Партія регіонів хоче перекласти відповідальність за власні провали на опозицію, - вважає О.ТУРЧИНОВ, - Їх позиція повністю стає зрозумілою, коли вони відмовляються голосувати за законодавче врегулювання тарифних питань в Україні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Д.ТАБАЧНИК на всеукраїнській селекторній нараді заявив, що в Україні найвищі тарифи на житлово-комунальні послуги зафіксовані в Чернівцях, Ужгороді, Кіровограді та Полтаві. За його словами, найвищий стрибок тарифів на водопостачання зафіксований у Чернівцях (у 2 рази), Полтаві (1,8 рази) та Ужгороді (1,65 рази).

За словами Д.ТАБАЧНИКА, в підвищенні тарифів на послуги водовідведення й теплопостачання лідирують Кіровоград, Хмельницький та Ужгород. Київ займає перше місце по оплаті за утримання будинків і прибудинкових територій.