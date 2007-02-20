У Верховній Раді регіонали та бютівці грають м`язами

У Верховній Раді сталася невелика сутичка між народними депутатами з фракції “Регіони України” та БЮТ

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів України заблокувала трибуну та президію ВР із тим, щоб не допустити опозицію для блокування роботи ВР. Зараз народні депутати з фракції БЮТ намагаються прорватися до трибуни. При цьому між депутатами відбувається легка штовханина. Втім, народні депутати усміхаються, і як такої сутички із застосуванням сили немає.

Як повідомлялося, у понеділок лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що опозиційні фракції вимагають розглянути зміни до держбюджету-2007 в частині збільшення соціальних виплат, крім того, “Наша Україна” і БЮТ наполягають на повторному розгляді проекту закону, яким обмежується розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Вони пообіцяли блокувати трибуну парламенту з вимогою першочергового розгляду цих законопроектів.