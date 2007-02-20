Що отримає Тимошенко в обмін на коаліцію з Нашою Україною

Голова Ради партії політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Віктор БАЛОГА заявляє, що фракція “Наша Україна” підтримає закон про опозицію.

Про це повідомляє прес-служба політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

“Наша Україна” зараз спільно з БЮТ працює над угодою про єдину опозицію. Вже підписана низка документів про співпрацю. Зокрема, Заява про спільні дії та директиви про співпрацю на регіональному рівні, - нагадав В.БАЛОГА.

“Треба бути послідовним, - заявив голова Ради партії. - Ми сьогодні в об’єднавчому процесі, тому я переконаний, що “Наша Україна” підтримає закон про опозицію”.

За словами В.БАЛОГИ, “таке голосування “Нашої України” по одному з найважливіших законопроектів сесії тільки посилить діяльність, прописану в угоді про єдину опозицію між “Нашою Україно” і БЮТ, яка має бути підписана найближчим часом”.