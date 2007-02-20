Наша Україна та БЮТ добилися оголошення перерви у ВР

У Верховній Раді на вимогу фракцій «Наша Україна» і БЮТ оголошено перерву до 11.20.

Як повідомляє УНІАН, ці фракції вимагають під час перерви провести погоджувальну раду лідерів фракцій.

Як зазначив перший заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, необхідно доопрацювати спільно з парламентською більшістю законопроекти, які стосуються тарифів на житлово-комунальні послуги та підвищення мінімальних пенсій та зарплат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів заблокувала трибуну та президію ВР із тим, щоб не допустити опозицію для блокування роботи ВР. Народні депутати з фракції БЮТ намагалися прорватися до трибуни, при цьому між депутатами відбувалася легка штовханина.

У понеділок лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що опозиційні фракції вимагають розглянути зміни до держбюджету-2007 в частині збільшення соціальних виплат, крім того, “Наша Україна” і БЮТ наполягають на повторному розгляді проекту закону, яким обмежується розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Вони пообіцяли блокувати трибуну парламенту з вимогою першочергового розгляду цих законопроектів.