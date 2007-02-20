Мартинюк намагається заспокоїти опозицію

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК заявляє, що парламент сьогодні розгляне проект закону щодо обмеження розмірів можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, внесений фракцією БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

А.МАРТИНЮК наголосив, що розгляд даного проекту закону заплановано на 16.00. При цьому він не виключив, що ВР також може розглянути проект постанови про подолання негативних наслідків підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, внесений фракцією «Наша Україна». А.МАРТИНЮК зауважив, що розгляд цього проекту постанови можливий лише після того, як щодо нього буде надано відповідний висновок профільного комітету. Він закликав членів профільного комітету провести засідання і дати такий висновок.

У свою чергу, лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО підкреслив, що опозиційні фракції не дадуть парламенту можливість працювати в нормальному режимі доти, доки, крім питання щодо тарифів, ВР не розгляне й законопроекти про збільшення розмірів мінімальної заробітної плати та пенсій. В.КИРИЛЕНКО нагадав, що відповідний проект закону про внесення змін до держбюджету на 2007 рік вже запропонований парламенту Президентом України. Крім того, за його словами, законопроект з цього приводу внесли також депутати з фракції БЮТ.

Також, наголосив В.КИРИЛЕНКО, фракція «Наша Україна» вимагає ухвалення постанови щодо заслуховування звіту Кабінету міністрів з питання встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Підтримку в подальшому блокуванні роботи ВР фракції «Наша Україна» висловили й депутати з фракції Блоку Юлії Тимошенко.