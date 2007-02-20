Від Цушка хочуть почути, куди він буде тягнути МВС

Народний депутат Володимир СІВКОВИЧ (фракція Партії регіонів) пропонує в п’ятницю заслухати у Верховній Раді інформацію міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.СІВКОВИЧА, доцільно було включити дане питання до порядку денного і в п’ятницю, 23 лютого, заслухати інформація про стан справ у МВС.

За його словами, необхідно також заслухати В.ЦУШКА з приводу того, «що він хоче робити в цьому міністерстві і куди він його буде тягнути».

Депутат зазначив, що, незважаючи на те, що керівництво МВС змінилося, в пресі продовжують виходити матеріали, в тому числі і в газеті «2000», щодо ситуації в МВС.

Як відомо, В.СІВКОВИЧ є головою тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживань службовим становищем з боку окремих посадових осіб МВС України, викладених у статті «Інша міліція», опублікованій в газеті «2000» 8 вересня 2006 року.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який сьогодні головує на засіданні, у відповідь зазначив, що В.ЦУШКО працює на посаді міністра внутрішніх справ «тільки три місяці, і що ж його слухати».

Після вигуків деяких народних депутатів про те, що вже є про що слухати, А.МАРТИНЮК заявив, що коли ВР України працюватиме в нормальному режимі (йдеться про розблокування трибуни та президії – УНІАН), то він поставить на голосування питання щодо включення до порядку денного питання про заслуховування 23 лютого міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА у ВР.