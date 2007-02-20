Коаліція сподівається відкараскатися від БЮТ робочою групою

Фракції антикризової коаліції пропонують створити у Верховній Раді робочу групу за участю представників коаліції, опозиції та Кабінету міністрів, яка займеться розглядом питання щодо обмеження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам за підсумками Погоджувальної ради повідомила координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

«Ми пропонуємо створити робочу групу за участю уряду, депутатів і, без сумніву, представників міністерств та відомств, що відповідають за питання формування тарифів», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також зауважила, що на сьогодні парламенту немає сенсу працювати «в екстремальному режимі». Лідер фракції Партії регіонів назвала «піар-акцією» блокування фракціями Блоку Юлії Тимошенко та “Наша Україна” роботи парламенту.

Р.БОГАТИРЬОВА також наголосила, що антикризова коаліція виконає прийняту раніше постанову, якою парламент зобов’язав Кабінет міністрів внести зміни до держбюджету 2007 в частині збільшення соціальних виплат. «Я думаю, найближчим часом ви побачите це рішення», - сказала народний депутат.