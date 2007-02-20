Янукович: ми знаходимося в складній ситуації

Уряд вивчає, наскільки розміщення елементів американської системи протиракетної оборони на території Польщі та Чехії може становити загрозу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після ознайомлення з функціонуванням навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України «Десна», розташований в Чернігівській області.

«Ми зараз, безумовно, знаходимось в складній ситуації. Ми вивчаємо зараз, наскільки це несе Україні загрози, я б сказав незручності різного плану», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що зараз це питання вивчається, після чого «ми остаточно будемо приймати рішення і оголосимо позицію нашої держави з цього питання».

Як повідомляв УНІАН, США планують розмістити елементи системи ПРО на території Чехії і в Польщі. США створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.

Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКІЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК підтвердили свою готовність розмістити на території цих держав елементи системи ПРО США.