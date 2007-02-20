Янукович: ми знаходимося в складній ситуації
Уряд вивчає загрози для України
Уряд вивчає, наскільки розміщення елементів американської системи протиракетної оборони на території Польщі та Чехії може становити загрозу для України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після ознайомлення з функціонуванням навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України «Десна», розташований в Чернігівській області.
«Ми зараз, безумовно, знаходимось в складній ситуації. Ми вивчаємо зараз, наскільки це несе Україні загрози, я б сказав незручності різного плану», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що зараз це питання вивчається, після чого «ми остаточно будемо приймати рішення і оголосимо позицію нашої держави з цього питання».
Як повідомляв УНІАН, США планують розмістити елементи системи ПРО на території Чехії і в Польщі. США створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.
Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКІЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК підтвердили свою готовність розмістити на території цих держав елементи системи ПРО США.