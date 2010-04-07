Азаров обіцяє знайти гроші на всі обіцянки Януковича

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що в держбюджеті-2010 будуть передбачені кошти на всі передвиборчі соціальні обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Бюджет буде, і бюджет буде реалістичним. Це рятівне коло для економіки. По-перше, ми в повному обсязі виконаємо передвиборчі обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, прем’єр-міністр запевнив, що уряд забезпечить реалізацію закону про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня 2009 року прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати в 2010 році ».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць із 1 листопада 2009 року в розмірі 701 грн., із 1 січня 2010 року – 825 грн., із 1 квітня – 839 грн., із 1 липня – 843 грн., із 1 жовтня – 861 грн., із 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну зарплату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., із 1 січня 2010 року – 869 грн., із 1 квітня – 884 грн., із 1 липня – 888 грн., із 1 жовтня – 907 грн., із 1 грудня – 922 грн.