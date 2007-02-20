Мартинюк захистить регламент від Президента, царів та богів

Опозиція вважає за доцільне не проводити сьогодні пленарне засідання Верховної Ради, а невідкладно домовитися про розгляд питань щодо зниження комунальних тарифів та підвищення мінімальних пенсій і зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, “Нашу Україну” та Блок Юлії Тимошенко обурює те, що «правляча коаліція і уряд не збираються розглядати, зокрема внесений Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ як невідкладний законопроект щодо збільшення мінімальної зарплат і пенсій з 1 травня».

На думку В.КИРИЛЕНКА, це показує, «що слова і справи уряду знову розходяться, бо декларовані наміри збільшити заробітну плату впираються у тверду позицію правлячої коаліції, а значить - уряду В.ЯНУКОВИЧА».

За його словами, опозиція вважає, що розгляд парламентом будь-яких інших питань є сьогодні неможливим, поки не будуть проголосовані законопроекти, запропоновані Президентом та опозицією. В.КИРИЛЕНКО вважає, що на сьогодні всі решта питання, крім зниження тарифів та підвищення пенсій і зарплат, «є вторинними».

Він закликав коаліцію та уряд, «який керує правлячою коаліцією в ручному режим», оголосити у ВР перерву до 16.00 і створити дві робочі групи, які працювали б над законопроектами щодо тарифів та зарплат і пенсій.

У відповідь на промову В.КИРИЛЕНКА головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що В.КИРИЛЕНКО “сказав, м’яко кажучи, неправду”. За його словами, правляча коаліція не відхиляла пропозиції “Нашої України” та БЮТ. За словами А.МАРТИНЮКА, навіть в порушення регламенту о 16.00 ВР розгляне дані питання. «Декому хочеться зараз. Не буде зараз. Буде так, як ми домовились, а не так як декому хочеться», - наголосив А.МАРТИНЮК. Він зазначив, що пропонував представникам опозиції сьогодні заслухати віце-прем’єр-міністра з питань ЖКГ Володимира РИБАКА, але вони відмовилися.

Перший віце-спікер сказав, що невідкладні законопроекти мають розглядатися, але це не означає, що вони потребують «нагального розгляду». «І ні Президент, ні цар, Бог не має права порушувати регламент ВР», - зазначив А.МАРТИНЮК. За його словами, Президент України нехай вносить законопроекти, але вони повинні пройти відповідну процедуру. А.МАРТИНЮК також повідомив, що сьогодні о 15.30 відбудеться чергове засідання Погоджувальної ради, і представники уряду та профільних комітетів знайдуть спільні підходи, щоб прийняти рішення з питань щодо тарифів та мінімальних пенсій і зарплат.

На даний час народні депутати голосують за законопроекти, передбачені в порядку денному. Народні депутати із фракції Партії регіонів залишаються біля трибуни і президії.