В СПУ розповіли, як Порошенко використав Мороза

Своєю заявою про відсутність реакції Верховної Ради на видворення з Росії народний депутат Петро ПОРОШЕНКО спотворив факти на догоду політичним інтересам.

Про це йдеться у заяві СПУ, переданій УНІАН.

У прес-службі повідомили, що “8 лютого П.ПОРОШЕНКО зустрівся з головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ і попросив про підтримку. На прохання народного депутата О.МОРОЗ зателефонував своєму російському колезі - спікеру Держдуми Росії Борису ГРИЗЛОВУ з проханням посприяти в урегулюванні конфліктної ситуації навколо візиту до Росії українського парламентарія”.

“Наступного дня, - зазначає прес-служба Соцпартії, - 9 лютого 2007 року, представник СПУ Ярослав МЕНДУСЬ виступив з трибуни парламенту із заявою, у якій проаналізував причини скандалу, пов`язаного з санкціями проти колеги-депутата з "Нашої України". Проте, П.ПОРОШЕНКО навмисно або випадково зробив вигляд, що не помітив цієї підтримки. Хоча сама заява набула широкого резонансу як у пресі, так і в дипломатичних колах”.

У СПУ вважають, що “тональність заяви П.ПОРОШЕНКА про те, що лише парламент не відреагував на його затримання в аеропорту "Пулково" і видворення з Росії, дозволяє говорити про навмисне спотворення фактів з боку одного з лідерів НСНУ на догоду особистим або політичним інтересам”.

Соціалісти переконані, що “П.ПОРОШЕНКО і його соратники наполегливо не хочуть визнавати незаангажованість парламенту і неупередженість особисто спікера Верховної Ради Олександра МОРОЗА в даному питанні. Більш того, розстановка акцентів П.ПОРОШЕНКОМ під час прес-конференції в Івано-Франківську свідчить про те, що депутат не хоче помічати головного: санкції проти нього - це показник якості взаємовідносин України і Росії в результаті управлінського хаосу в МЗС”. Члени СПУ також вважають, що “безглузді звинувачення на адресу Верховної Ради прозвучали напередодні затвердження парламентом кандидатури керівника зовнішньополітичного відомства навряд чи можна вважати випадковим збігом”.

На думку членів СПУ, “сьогодні партія Президента, одним з лідерів якої є ПОРОШЕНКО, шукає будь-які приводи для дискредитації парламенту і антикризової коаліції, яка без належного, на думку оточення ЮЩЕНКА, пієтету поставилася до рекомендацій Президента з приводу глави зовнішньополітичного відомства”. Вони підкреслюють “справа не в особистих симпатіях або антипатіях до рекомендованої Президентом кандидатури керівника МЗС, а у прагненні призначити на таку високу і відповідальну посаду професіонала, який, по-перше, буде орієнтований на конструктивну співпрацю з ВР, згідно з Конституцією відповідальної за основи зовнішньої і внутрішньої політики, а по-друге, зможе гідно, без скандалів, якими ознаменувалося керівництво ТАРАСЮКА, представляти Україну в світі”.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого П.ПОРОШЕНКА сказав, що його дивує відсутність реакції Верховної Ради на його недопуск до Росії 3 лютого. «Про що я ніколи ще не говорив, так це про відсутність реакції Верховної Ради України на дії Росії. Тому що є реакція Президента, є реакція МЗС, є реакція уряду ЯНУКОВИЧА. Зверніть увагу - немає лише реакції Верховної Ради України», - сказав він.

За словами П.ПОРОШЕНКА, «це означає, що вона (ВР – УНІАН) дозволяє Росії подібні дії по відношенню до українського парламентарія, яке б у нього не було прізвище».