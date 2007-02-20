Верховна Рада викликає Цушка

Верховна Рада України ухвалила постанову, якою передбачено заслухати у п’ятницю, 23 лютого, інформацію міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА про ситуацію в Міністерстві внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосував 241 із 440 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Підтримали цю постанову майже в повному складі фракції КПУ, СПУ та фракція Партії регіонів. За це рішення не голосували фракція «Наша Україна» та БЮТ. Автором даної постанови є народний депутат України Володимир СІВКОВИЧ (фракція Партії регіонів).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.СІВКОВИЧ запропонував заслухати у Верховній Раді інформацію міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Депутат зазначив, що, незважаючи на те, що керівництво МВС змінилося, в пресі продовжують виходити матеріали, в тому числі і в газеті «2000», щодо ситуації в МВС.

Як відомо, В.СІВКОВИЧ є головою Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживань службовим становищем з боку окремих посадових осіб МВС України, викладених у статті «Інша міліція», опублікованій в газеті «2000» 8 вересня 2006 року.