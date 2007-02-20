Ющенко не бачить альтернативи Огризку і Королю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогодні не бачить інших кандидатур на посади керівників Міністерства закордонних справ та СБУ ніж Володимира ОГРИЗКА та Віктора КОРОЛЯ.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягатиме і в подальшому на тому, що призначення міністра закордонних справ та голови СБУ належить виключно до компетенції Президента. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що саме Президент здійснює керівництво зовнішньополітичним курсом держави, несе відповідальність за безпекову й оборонну політику країни. “Тому конституційна норма якраз і вимагає перш за все формування відповідної кадрової політики, тому я буду наполягати, що це є президентська кадрова політика”, - сказав глава держави.

За його словами, у разі відмови парламенту призначити В.ОГРИЗКА і В.КОРОЛЯ будуть призначені виконувачі обов’язків. “Буде виконуючий обов’язки – та людина, яка буде поставлена Президентом на цю ділянку роботи”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що не поділяє політику уряду і парламенту з даного питання: “Я не буду підтримувати рішення такого характеру, які сьогодні демонструють парламент чи прем’єр-міністр”.

В.ЮЩЕНКО заявив, що не має наміру на сьогодні вносити інші кандидатури на розгляд парламенту і не виключає як варіант повторного подання.

Президент зауважив, що хотів би почути від парламенту й уряду, чим їх не влаштовує кандидатура, зокрема, В.ОГРИЗКА. “Людини (В.ОГРИЗКА), яка останні 10-15 років в українській дипломатії займає одне з провідних місць, фахівець... Чому ця людина, яка відповідає національним інтересам сьогодні, через якісь корпоративні чи особисті погляди чиїсь не може бути призначена на посаду”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність порозуміння усіх гілок влади “на рівні державних інтересів”.

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