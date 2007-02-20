Ющенко не бачить альтернативи Огризку і Королю
Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН
Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогодні не бачить інших кандидатур на посади керівників Міністерства закордонних справ та СБУ ніж Володимира ОГРИЗКА та Віктора КОРОЛЯ.
Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягатиме і в подальшому на тому, що призначення міністра закордонних справ та голови СБУ належить виключно до компетенції Президента. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що саме Президент здійснює керівництво зовнішньополітичним курсом держави, несе відповідальність за безпекову й оборонну політику країни. “Тому конституційна норма якраз і вимагає перш за все формування відповідної кадрової політики, тому я буду наполягати, що це є президентська кадрова політика”, - сказав глава держави.
За його словами, у разі відмови парламенту призначити В.ОГРИЗКА і В.КОРОЛЯ будуть призначені виконувачі обов’язків. “Буде виконуючий обов’язки – та людина, яка буде поставлена Президентом на цю ділянку роботи”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він наголосив, що не поділяє політику уряду і парламенту з даного питання: “Я не буду підтримувати рішення такого характеру, які сьогодні демонструють парламент чи прем’єр-міністр”.
В.ЮЩЕНКО заявив, що не має наміру на сьогодні вносити інші кандидатури на розгляд парламенту і не виключає як варіант повторного подання.
Президент зауважив, що хотів би почути від парламенту й уряду, чим їх не влаштовує кандидатура, зокрема, В.ОГРИЗКА. “Людини (В.ОГРИЗКА), яка останні 10-15 років в українській дипломатії займає одне з провідних місць, фахівець... Чому ця людина, яка відповідає національним інтересам сьогодні, через якісь корпоративні чи особисті погляди чиїсь не може бути призначена на посаду”, - наголосив він.
В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність порозуміння усіх гілок влади “на рівні державних інтересів”.
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