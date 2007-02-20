Соціалісти зважилися на демарш у Маріупольській міськраді

У міськраді Маріуполя 17 депутатів-соціалістів на знак протесту покинули засідання сесії.

Як повідомив УНІАН один із депутатів-соціалістів Сергій МАГЕРА, демарш відбувся у зв`язку з відмовою сесії внести в порядок денний питання про припинення "роздачі" зеленої зони біля міської лікарні №3 під забудову комерційним структурам.

С.МАГЕРА підкреслив, що пропозиція соціалістів була проігнорована "мером Юрієм ХОТЛУБЕЄМ і більшістю депутатів-регіоналів".

"Сесія проігнорувала бажання двох десятків депутатів від Соцпартії обговорити долю зеленої зони, незважаючи на те, що головуючому були передані листи з підписами понад 11 тисяч городян, які протестують проти забудови території міськлікарні", - сказав С.МАГЕРА.

Він також повідомив, що, на думку більшості депутатів, що залишили сесію, причиною конфліктної ситуації є "незважена політика міського голови, його тенденційність і упередженість по відношенню до депутатів різних фракцій".

За словами С.МАГЕРИ, в Маріуполі "далеко не завжди дотримуються букви закону, порядку оформлення документів при будівництві, враховується думка городян".

С.МАГЕРА також уточнив, що депутатський корпус Маріупольської міськради становлять 75 депутатів, зокрема 41 - від Партії регіонів, 21 – від СПУ, 3 – від КПУ, 10 – від блоку "Народна опозиція" Наталії ВІТРЕНКО.