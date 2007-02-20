У Криму новий старий прокурор

Перший заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ представив Колегії прокуратури Автономної Республіки Крим нового главу відомства Володимира ГАЛЬЦОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, поновлений на посаді рішенням Печерського суду м. Києва. В.ГАЛЬЦОВ обіймав посаду прокурора АРК з грудня 2003 року по лютий 2005 року.

Як повідомив С.ВИНОКУРОВ, наказом Генпрокуратури від 19 лютого 2007 року відповідно до рішення Печерського суду м. Києва В.ГАЛЬЦОВ поновлений на посаді прокурора АРК, і у зв`язку з цим за чинним законодавством Віктор ШЕМЧУК підлягає звільненню. С.ВИНОКУРОВ підкреслив, що В.ШЕМЧУКА з посади ніхто не знімав – це рішення суду, а В.ГАЛЬЦОВ був звільнений з посади з порушеннями законодавства.

За словами С.ВИНОКУРОВА, у Генпрокуратури немає істотних зауважень до роботи прокуратури АРК, зокрема й до роботи В.ШЕМЧУКА. Він зазначив, що В.ШЕМЧУК – молодий перспективний керівник, який користується довірою керівництва Генпрокуратури. Зараз він хворий, і щойно одужає – буде вирішене питання про його подальше працевлаштування.

У свою чергу, В.ГАЛЬЦОВ сказав, що поділяє в цьому питанні позицію керівництва. Він зазначив, що в будь-якого керівника має бути право формувати апарат під себе, проте виключив кадрові чистки в апараті прокуратури Криму. Також В.ГАЛЬЦОВ пообіцяв розібратися з поточними справами протягом тижня, зробити певні висновки і дати зважену оцінку кадрам залежно від рівня виконання службових обов`язків. Крім того, В.ГАЛЬЦОВ висловив сподівання на взаємну підтримку і конструктивну співпрацю з Верховною Радою і Радою міністрів АРК.

Як повідомляв УНІАН, у січні В.ШЕМЧУК заявляв, що керівництво Генпрокуратури запропонувало йому написати рапорт про звільнення і перевестися на роботу в інший регіон України, але він відмовився від цього.

Довідка УНІАН. 25 січня 2005 р. у Сімферополі під час виїзного засідання колегії Генеральної прокуратури України генпрокурор Святослав ПІСКУН заявив, що стосовно В.ГАЛЬЦОВА порушено кримінальну справу за фактами незаконного тиску і звільнення працівників прокуратури.

На тому засіданні С.ПІСКУН наголосив, що перевіркою виявлено одержання за сприяння В.ГАЛЬЦОВА земельних ділянок у Лівадійській селищній раді через підставних осіб – жителів Донецької області (прокурор Криму В.ГАЛЬЦОВ до цієї посади обіймав посаду першого заступника прокурора Донецької області).

Також С.ПІСКУН підкреслив, що через безвідповідальне ставлення В.ГАЛЬЦОВА незаконно закриті резонансні кримінальні справи у сфері земельних відносин, приватизації, порушені Генеральною прокуратурою України у вересні-жовтні 2003 року.