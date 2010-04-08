БЮТ уже готовий міняти Конституцію?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про необхідність завершення на законодавчому рівні процесу обмеження недоторканності депутатів, Президента і суддів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таким чином заступник голови ВР прокоментував відповідне рішення Конституційного Суду.

"Я переконаний, що необхідно завершити процедуру обмеження депутатської недоторканності і проголосувати відповідне рішення у Верховній Раді", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, не можна бути принциповим, коли знаходишся у владі і безпринципним, коли в опозиції, чи навпаки. "Необхідно бути послідовними і займаючи серйозні посади у владі, і перебуваючи у парламентській опозиції", - підкреслив заступник голови ВР.

Віце-спікер зазначив, що обмеження депутатської недоторканності є вимогою українського суспільства. "Ми зобов’язані завершити процедуру внесення змін до Конституції, оскільки сьогодні депутатська недоторканність – це захист бізнесової діяльності депутата, яка жодного стосунку не має до так званого парламентського імунітету, що діє у всьому світі", - наголосив він.

М.ТОМЕНКО вважає, що парламентський імунітет, який гарантує свободу діяльності депутата загалом та опозиційного депутата зокрема, мусить бути, але це зовсім інша форма гарантії.

Заступник голови ВР також переконаний, що в Україні варто було б обмежити і недоторканність Президента та суддів, але, не дивлячись на рішення Конституційного Суду, М.ТОМЕНКО ще раз наголосив, що історію з обмеженням депутатської недоторканності варто завершити відповідними рішеннями у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, КС 7 квітня визнав конституційними зміни до Конституції, які передбачають обмеження недоторканності народних депутатів, і неконституційними – зміни щодо обмеження недоторканності Президента.