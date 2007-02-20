Ющенко готовий безпосередньо очолити Нашу Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий безпосередньо очолити партію «Народний Союз Наша Україна», якщо цього захоче з’їзд партії.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він є відданим цій партії і високо цінує рівень демократії всередині НСНУ.

Президент зацікавлений у тому, щоб демократичний спосіб обрання – відкрите голосування – застосовувався для обрання партійних керівників усіх рівнів. “Персональний вибір може зробити тільки з’їзд”, - наголосив він.

Глава держави вважає, що і глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, і лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, і екс-міністр внутрішніх справ, радник Президента Юрій ЛУЦЕНКО гідні обійняти посаду керівника партії. “Про той ряд людей, про який Ви говорили, я переконаний, що вони всі є достойники”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“У нас буде на з’їзді відверта постановка цього питання, і ви будете свідками, як воно буде вирішуватись. Щоб у вас не склалось враження, що сьогодні тут, на Банковій, чи В.ЮЩЕНКО, чи В.БАЛОГА тусують карти, кого зробити керівником партії”, – сказав Президент, додавши: “Кого люди скажуть – той і буде”.

На запитання “а якщо люди скажуть, Вас?”, В.ЮЩЕНКО відповів: “Значить, буде так. Як скажуть, так і буде”.

За його словами, партія перебуває сьогодні на етапі відродження, до партії приходять нові люди, які краще й доступніше можуть декларувати її цілі. В.ЮЩЕНКО нагадав про оновлення політради партії, про заміну партійного керівництва в ряді областей.

На глибоке переконання В.ЮЩЕНКА, партія “скроєна правильно”, і цілі партії він назвав “унікальними для українських інтересів” – це патріотизм, європейська інтеграція, послідовні економічні реформи тощо. “За цими ідеями завжди буде переможне майбутнє, як би важко не було”, - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що проблеми у партії були, тому що вона стала заручником “внутрішньокоаліційної боротьби за місце під сонцем”. За словами В.ЮЩЕНКА, ця боротьба була нав’язана ззовні.

Водночас, він підкреслив, що “абсолютна більшість тих дохлих котів, які нав’язали на партію “Наша Україна”, не відповідають змісту, духу дій самої партії, тих чи інших політичних лідерів”.

Як відомо, з’їзд НСНУ запланований на 31 березня.

Повний текст інтерв’ю читайте незабаром на сайті агентства УНІАН.