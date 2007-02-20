Ющенко: круглий стіл має відбуватись у два етапи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що запропонований ним національний круглий стіл має відбуватись у два етапи.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягатиме на проведенні круглого столу, і повідомив, що попередньо обговорювалась дата - третя декада лютого - початок березня.

Він вважає за доцільне розділити проведення круглого столу на два етапи. На першому етапі обговорити питання виконання положень Універсалу національної єдності, на другому - конституційну реформу.

“Задум, який проговорювався на останній зустрічі з прем’єр-міністром і головою Верховної Ради, виходив із того, що нам потрібно провести перший круглий стіл по Універсалу”, – розповів Президент. За його словами, це пов’язано з тим, що Універсал дає відповідь на план дій для країни на найближчі рік-два. “Безумовно, якщо у цьому плані є пункт, який передбачає формування спільної комісії, внесення змін і доповнень до Конституції, тоді логічно другою тематикою ставити питання конституційної реформи”, - зауважив Президент.

На його переконання, починати необхідно з тактичних питань: підведення підсумків виконання положень Універсалу і формування додаткових кроків, які б забезпечили його виконання.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на брифінгу для преси глава держави повідомив, що ініціює створення робочої групи з підготовки проведення орієнтовно 25 лютого національного круглого столу.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що до 15 лютого потрібно сформувати робочу групу, до якої входитимуть представники уряду, Верховної Ради, Секретаріату Президента і представники різних громадських об`єднань. Ця група впродовж 3-4 днів має узгодити структуру і процедуру проведення круглого столу та «орієнтовно десь в районі 22-25 лютого вийти з ініціативою можливості проведення круглого столу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

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