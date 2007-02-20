Україна заборонила ввозити курятину з-під Москви

Державний департамент ветеринарної медицини України тимчасово, до підтвердження діагнозу захворювання птиці пташиним грипом, заборонив ввезення в Україну з Московської області РФ птиці, продуктів і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держветдепартаменту України.

Відповідно до повідомлення Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії, в Московській області виникла підозра захворювання птиці високопатогенним грипом.

У відомстві зазначили, що ввезення інших вантажів з Московської області, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог до імпорту в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2007 р. Державний департамент ветеринарної медицини України заборонив ввезення в Україну з тих же причин птиці, продуктів і сировини з неї з Краснодарського краю РФ.