Україна заборонила ввозити курятину з-під Москви
У Росії курячий грип
Державний департамент ветеринарної медицини України тимчасово, до підтвердження діагнозу захворювання птиці пташиним грипом, заборонив ввезення в Україну з Московської області РФ птиці, продуктів і сировини з неї.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держветдепартаменту України.
Відповідно до повідомлення Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії, в Московській області виникла підозра захворювання птиці високопатогенним грипом.
У відомстві зазначили, що ввезення інших вантажів з Московської області, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог до імпорту в Україну.
Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2007 р. Державний департамент ветеринарної медицини України заборонив ввезення в Україну з тих же причин птиці, продуктів і сировини з неї з Краснодарського краю РФ.