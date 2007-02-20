Янукович хоче узгодити кандидатуру Огризка “між собою”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що кандидатура на посаду міністра закордонних справ має узгоджуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Чернігові.

«Усі рішення ми приймаємо колегіально… І враховуємо всі складові», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, чи голосуватиме коаліція за кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. За його словами, були проведені досить серйозні консультації з цього питання в кожній партії, що входять до коаліції.

Водночас на запитання, яку кандидатуру на посаду міністра закордонних справ може підтримати коаліція, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Це буде залежати від того, хто буде запропонований». Водночас, повертаючись до кандидатури В.ОГРИЗКА, В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що «доцільно було б спочатку цю кандидатуру узгодити між собою… Тут іншого механізму не існує». При цьому прем`єр зазначив, що «ми не збираємось протистояти Президентові, заважати йому», але є чіткі законодавчі норми, що передбачають подібні кроки узгодження.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.