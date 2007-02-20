Янукович знає, до чого призведе протистояння навколо референдуму

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоцільним внесення змін до Конституції шляхом проведення референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Чернігові.

«Я вважаю, що цей шлях небезпечний. Більше всього він небезпечний для Секретаріату Президента», - сказав він. На думку В.ЯНУКОВИЧА, проведення такого референдуму призведе до нового витка протистояння, «і дуже гострого». За словами прем’єра, прорахувати, чим це може закінчитися, неважко, але йому особисто не хотілося б цього робити. Натомість він вважає за доцільне об’єднання політичних сил для вирішення питань, які турбують людей. «Тому я буду проти будь-якого загострення, будь-якого політиканства», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв, що не виключає можливості всенародного референдуму щодо змін до Конституції.