Конституційний Суд заслухав аргументи Бокого і Семенюк

Конституційний Суд продовжить розгляд справи за поданням 55 народних депутатів щодо невідповідності Конституції указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про створення Державного управління справами 21 лютого о 10-й годині ранку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі КС.

На сьогоднішньому засіданні судді КС більшістю голосів відхилили клопотання представника Верховної Ради у Конституційному Суді Анатолія СЕЛІВАНОВА щодо залучення до розгляду справи заступника міністра фінансів Анатолія МЯРКОВСЬКОГО.

Після цього щодо обставин справи виступив суддя-доповідач Павло ТКАЧУК. Також свої позиції представили представники суб’єкту подання - народний депутат Іван БОКИЙ та голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні КС України розпочав розгляд справи за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо конституційності указів Президента «Про Державне управління справами», «Питання державного управління справами», «Про положення про Державне управління справами».

Автори подання вважають, що Президент, видавши зазначені укази, вийшов за межі наданих йому конституційних повноважень і перебрав на себе функції виконавчої влади.

Представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ на початку засідання звернувся до КС з клопотанням закрити провадження у справі у зв’язку з «появою нових обставин». В.ШАПОВАЛ нагадав, що вчора Президент підписав указ, яким скасував ряд положень попередніх його указів.

Інші учасники судового процесу виступили проти цього, після чого судді більшістю голосів відхилили клопотання представника Президента. На думку суду, необхідно детально вивчити усі укази Президента, що стосуються цієї справи.

Крім того, представник ВР у КС А.СЕЛІВАНОВ також подав клопотання, яким просить залучити до розгляду справи заступника міністра фінансів Анатолія МЯРКОВСЬКОГО.