Верховна Рада вже ділить майно ДУСі

Верховна Рада України планує передати в управління Кабінету міністрів державне майно, що забезпечувало діяльність парламенту і раніше було передано в управління Державного управління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту постанови «Про деякі питання управління державним майном, що передано Верховною Радою України в управління Державного управління справами» проголосував 241 народний депутат із 437, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, передбачається передати в управління Кабміну підсобне господарство «Чайка», приміщення їдальні по вулиці Банкова, 11, адміністративні будівлі в Києві по вулиці Інститутська і Банкова, два дошкільних заклади освіти в столиці.

Крім того, пропонується передати житлові будинки в Києві по вулиці Шовковична, бульвар Лесі Українки, вулиці Воровського та вулиці Луначарського. А також житлові будинки санаторно-курортного комплексу «Дюльбер», 7 житлових будинків у селищі міського типу Лівадія в місті Ялта, а також житловий будинок у с. Комсомольське під Сімферополем.