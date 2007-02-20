Росія вийшла зі спільного аграрного ринку СНД

Російська Федерація вийшла з угоди про спільний аграрний ринок держав-учасників СНД. Текст розпорядження від 17 лютого 2007 р. №178-р опубліковано на офіційному сайті російського уряду.

Документ передбачає прийняти пропозиції МЗС Росії, узгоджені із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади про припинення тимчасового застосування Угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, підписаної в м. Москві 6 березня 1998 року.

Дане розпорядження підписане Головою Уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.