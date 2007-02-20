Росія вийшла зі спільного аграрного ринку СНД
18:47, 20 лютого 2007Політика
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Фрадков поставив підпис
|Михайло ФРАДКОВ
Документ передбачає прийняти пропозиції МЗС Росії, узгоджені із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади про припинення тимчасового застосування Угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасників Співдружності Незалежних Держав, підписаної в м. Москві 6 березня 1998 року.
Дане розпорядження підписане Головою Уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.
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