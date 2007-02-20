Тимошенко: БЮТ блокуватиме роботу ВР

Фракція Блоку Юлії Тимошенко блокуватиме роботу Верховної Ради, поки не буде прийнято закон про тарифи на комунальні послуги та не будуть внесені зміни до держбюджету про підвищення мінімальних пенсій і зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції у Хмельницькому.

«Ми будемо займатися парламентським диктатом, тому що інакше це питання не вирішиться», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її фракція вимагає, аби тарифи встановлював єдиний державний орган, зростання тарифів не перевищувало темпів зростання заробітної плати, а люди, для яких тарифи становлять більше 10% доходу, могли б претендувати на субсидії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів заблокувала трибуну та президію ВР, щоб не допустити опозицію для блокування роботи ВР. Напередодні фракції БЮТ та “Наша Україна” заявили, що блокуватимуть роботу ВР, поки вона не розгляне законопроекти щодо збільшення рівня соціальних виплат, а також щодо обмеження можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

На вечірньому засіданні депутати ВР відмовився включити до порядку денного проект закону про внесення змін до закону України «Про житлово-комунальні послуги», внесений представниками фракції БЮТ. Парламент також не погодився включити до порядку денного проект постанови про подолання негативних наслідків підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, запропонований членами фракції «Наша Україна».