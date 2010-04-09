Янукович може переїхати жити у центр Києва (фото)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може переїхати жити у центр Києва, пише газета «Сегодня» (№77, 9 квітня)

Як розповів виданню один із радників Президента, В.ЯНУКОВИЧ із «Межигір’я», швидше за все, переїде на Липську, 4, у двоповерховий особняк, що розташований напроти центрального входу в готель «Київ», де проживають іногородні народні депутати. За радянських часів - з 1937 року і до початку війни тут жили високі військові чини, наприклад, генерал Микола Ватутін, пам`ятник якому встановлений неподалік у парку. Останнім часом резиденція на Липській, 4, служила тимчасовим житлом для важливих іноземних гостей, які прибували до Києва.

Як зазначає газета, у такому разі перекривати будуть лише крихітну ділянка Інститутської між перетинами з Липською і Банковою, та й не надовго. «Переїзд відбудеться у найближчий час», - сказав радник. При цьому прес-секретар глави держави Денис ІВАНЕСКО поки мовчить: «Ще не можу нічого сказати».

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2009 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО на позачерговому засіданні ухвалив рішення про повернення урядової резиденції "Межигір’я" у державну власність. Уряд звернувся до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактами незаконної приватизації резиденції, але Генпрокуратура заявила про законність цієї операції.

7 квітня 2010 року уряд Миколи АЗАРОВА скасував рішення попереднього складу Кабінету міністрів від 16 вересня 2009 року щодо ухвалення постанови про державний історико-культурний заповідник «Межигір’я».

Зараз Президент В.ЯНУКОВИЧ живе у "Межигір’ї".